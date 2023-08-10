Події

15:59 10.08.2023

ТЧХУ за півроку передало 170 продуктових наборів жителям двох областей

1 хв читати
ТЧХУ за півроку передало 170 продуктових наборів жителям двох областей

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) за півроку передало понад 170 тисяч продуктових наборів жителям Херсонської та Харківської областей від World Food Programme.

"Спільна програма Українського Червоного Хреста та Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) реалізується від лютого 2023 року і покриває Херсонщину та Чугуївський район Харківської області", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в четвер.

Продуктові набори надають найуразливішим верствам населення, серед яких внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю. Проєкт діє до кінця року.

"На Херсонщині наші волонтери доставили гуманітарну допомогу в такі населені пункти як Правдине, Миролюбівка, Томина Балка, Таврійське, Нова Зоря, Антонівка та інші. Зокрема, частину наборів було передано людям, що постраждали від знищення Каховської ГЕС", - зазначив генеральний директор Національного комітету ТЧХУ Максим Доценко.

Теги: #допомога #тчху

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:00 10.08.2023
Український проєкт “Віртуальний друг 2.0”: психологічна допомога підліткам у часи війни

Український проєкт “Віртуальний друг 2.0”: психологічна допомога підліткам у часи війни

15:00 10.08.2023
Український проєкт “Віртуальний друг 2.0”: психологічна допомога підліткам у часи війни

Український проєкт “Віртуальний друг 2.0”: психологічна допомога підліткам у часи війни

13:40 10.08.2023
"Метінвест" передав прикордонникам партію БПЛА і броньованих автомобілів на 16 млн грн

"Метінвест" передав прикордонникам партію БПЛА і броньованих автомобілів на 16 млн грн

02:41 10.08.2023
Байден оприлюднить свій запит на додаткову допомогу Україні 10 серпня - Politico

Байден оприлюднить свій запит на додаткову допомогу Україні 10 серпня - Politico

07:40 09.08.2023
Блінкен обговорив із главою МЗС Болгарії допомогу Україні

Блінкен обговорив із главою МЗС Болгарії допомогу Україні

14:22 08.08.2023
Кабмін продовжив до 31 жовтня термін приймання заяв на виплату допомоги постраждалим від підтоплення на Херсонщині та Миколаївщині

Кабмін продовжив до 31 жовтня термін приймання заяв на виплату допомоги постраждалим від підтоплення на Херсонщині та Миколаївщині

13:25 08.08.2023
Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від російських ракет у Покровську

Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від російських ракет у Покровську

06:29 08.08.2023
США збираються оголосити 8 серпня про новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн – ЗМІ

США збираються оголосити 8 серпня про новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн – ЗМІ

11:51 07.08.2023
Стартував проєкт ТЧХУ та Данського Червоного Хреста з підтримки психічного здоров'я постраждалих від війни

Стартував проєкт ТЧХУ та Данського Червоного Хреста з підтримки психічного здоров'я постраждалих від війни

01:35 07.08.2023
США надали Україні понад $66 млрд військової, фінансової та гуманітарної допомоги – WP

США надали Україні понад $66 млрд військової, фінансової та гуманітарної допомоги – WP

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ не має можливості виробляти нові ракети Х-22 - аналітик

Оголошено тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до/з портів України, - ВМС ЗСУ

ДБР запобігло у Вінницькій області замовному вбивству місцевого депутата

Дрогобич зможе за рік-два забезпечити житлом усіх переселенців - мер

Мер Дрогобича: 60% переселенців у Дрогобичі - це ті, кому нікуди повертатися

ОСТАННЄ

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом знесення 200-річного дерев'яного будинку на Ярославській у Києві

У Буданова повідомили, що дрони-камікадзе, передані "Українською командою", вже працюють на передовій

Росіяни ховають своїх військових на тимчасово захоплених територіях України, не відправляючи їхні останки на батьківщину - Маляр

"Чорний археолог" із Хмельниччини незаконно збув скарб на аукціоні вартістю в півмільйона гривень

У Кличка розробили 15 сценаріїв протидії надзвичайним ситуаціям, які можуть виникнути взимку через російські обстріли

Рада скасувала ввізне мито для морських рятувальних суден і літальних апаратів

Юсов про вибухи в Москві: Відбуваються наслідки російського вторгнення в Україну, працюємо далі

РФ не має можливості виробляти нові ракети Х-22 - аналітик

Нардепу Дубінському, підозрюваному у службовому підробленні, обрано запобіжний захід у вигляді зобов'язань із носінням браслета

РФ уже давно не домінує в Чорному морі - експерт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА