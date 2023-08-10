ТЧХУ за півроку передало 170 продуктових наборів жителям двох областей

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) за півроку передало понад 170 тисяч продуктових наборів жителям Херсонської та Харківської областей від World Food Programme.

"Спільна програма Українського Червоного Хреста та Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) реалізується від лютого 2023 року і покриває Херсонщину та Чугуївський район Харківської області", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в четвер.

Продуктові набори надають найуразливішим верствам населення, серед яких внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю. Проєкт діє до кінця року.

"На Херсонщині наші волонтери доставили гуманітарну допомогу в такі населені пункти як Правдине, Миролюбівка, Томина Балка, Таврійське, Нова Зоря, Антонівка та інші. Зокрема, частину наборів було передано людям, що постраждали від знищення Каховської ГЕС", - зазначив генеральний директор Національного комітету ТЧХУ Максим Доценко.