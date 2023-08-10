РФ не має можливості виробляти нові ракети Х-22 - аналітик

РФ не має можливості будувати нові ракети Х-22, але може виробляти 3М14 "Калібр", Х-101 і Х-47М2 "Кинджал", заявив військовий аналітик Петро Черник.

Під час круглого столу в Military Media Center Черник зазначив, що після того, як у росіян закінчаться старі радянські крилаті ракети Х-22, що мають найбільшу масу бойового заряду серед наявних у них ракет - 960 кг, виробництво нових буде неможливим.

Водночас, за його словами, порівняно нові 3М14 "Калібр", Х-101 і Х-47М2 "Кинджал" вони можуть будувати.

За приблизними оцінками, за місяць росіяни можуть виробляти від 60 до 80 ракет різного типу.