Події

13:32 10.08.2023

РФ не має можливості виробляти нові ракети Х-22 - аналітик

1 хв читати

РФ не має можливості будувати нові ракети Х-22, але може виробляти 3М14 "Калібр", Х-101 і Х-47М2 "Кинджал", заявив військовий аналітик Петро Черник.

Під час круглого столу в Military Media Center Черник зазначив, що після того, як у росіян закінчаться старі радянські крилаті ракети Х-22, що мають найбільшу масу бойового заряду серед наявних у них ракет - 960 кг, виробництво нових буде неможливим.

Водночас, за його словами, порівняно нові 3М14 "Калібр", Х-101 і Х-47М2 "Кинджал" вони можуть будувати.

За приблизними оцінками, за місяць росіяни можуть виробляти від 60 до 80 ракет різного типу.

Теги: #рф #виробництво #ракети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 10.08.2023
РФ уже давно не домінує в Чорному морі - експерт

РФ уже давно не домінує в Чорному морі - експерт

11:27 10.08.2023
Рада закликає лідерів і парламенти іноземних держав обмежити в'їзд на їхню територію спортсменів з РФ і Білорусі

Рада закликає лідерів і парламенти іноземних держав обмежити в'їзд на їхню територію спортсменів з РФ і Білорусі

10:26 10.08.2023
Російська влада дедалі більше обмежує доступ до об'єктивної інформації, відключаючи VPN - британська розвідка

Російська влада дедалі більше обмежує доступ до об'єктивної інформації, відключаючи VPN - британська розвідка

07:09 10.08.2023
Найманці ПВК "Вагнер" повертаються в Росію через відсутність фінансування

Найманці ПВК "Вагнер" повертаються в Росію через відсутність фінансування

08:58 09.08.2023
ЗС України збили черговий ворожий вертоліт

ЗС України збили черговий ворожий вертоліт

00:12 09.08.2023
РФ знову вивела ракетоносій на бойове чергування у Чорному морі

РФ знову вивела ракетоносій на бойове чергування у Чорному морі

21:11 08.08.2023
Данілов: Заколот Пригожина - це була спецоперація, погоджена з Путіним

Данілов: Заколот Пригожина - це була спецоперація, погоджена з Путіним

17:13 08.08.2023
Тезу про війну НАТО та РФ на території України вигадано в Росії - Зеленський

Тезу про війну НАТО та РФ на території України вигадано в Росії - Зеленський

04:19 08.08.2023
Конгрес США дозволив виявляти "велику гнучкість" у допомозі МКС в розслідуваннях щодо іноземних громадян, пов'язаних з Україною – генпрокурор США

Конгрес США дозволив виявляти "велику гнучкість" у допомозі МКС в розслідуваннях щодо іноземних громадян, пов'язаних з Україною – генпрокурор США

23:23 07.08.2023
Росія у 2008 році мала зрозуміти, що за агресію більше платить агресор – Зеленський

Росія у 2008 році мала зрозуміти, що за агресію більше платить агресор – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Оголошено тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до/з портів України, - ВМС ЗСУ

ДБР запобігло у Вінницькій області замовному вбивству місцевого депутата

Дрогобич зможе за рік-два забезпечити житлом усіх переселенців - мер

Мер Дрогобича: 60% переселенців у Дрогобичі - це ті, кому нікуди повертатися

У Дрогобицькій громаді налічується до 16 тисяч переселенців, 30% із них, імовірно, залишаться жити в ній постійно - мер

ОСТАННЄ

Юсов про вибухи в Москві: Відбуваються наслідки російського вторгнення в Україну, працюємо далі

Нардепу Дубінському, підозрюваному у службовому підробленні, обрано запобіжний захід у вигляді зобов'язань із носінням браслета

Найближчими днями в північних і східних областях очікуються дощі та грози

Ердоган може відновити "зернову угоду" - глава МЗС України

Історичний дерев'яний будинок знесли на Подолі в Києві

На Херсонщині під обстріл РФ потрапили люди, які отримували гуманітарну допомогу, поранено шістьох людей - ОВА

Кулеба: Україна може вести переговори з РФ після виведення їхніх військ із наших земель, але не з Путіним

Оголошено тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до/з портів України, - ВМС ЗСУ

ДБР запобігло у Вінницькій області замовному вбивству місцевого депутата

Дрогобич зможе за рік-два забезпечити житлом усіх переселенців - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА