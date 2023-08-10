На Львівщині чотири людини загинули, отруївшись газами в підвалі з картоплею

Чотири людини загинули у Львівській області внаслідок отруєння газами, що накопичилися в підвалі приватного будинку, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Львівській області.

За даними пресслужби, повідомлення про інцидент у селі Повітне Львівського району надійшло 9 серпня о 19:45. Згідно з повідомленням, у підвалі двоповерхового будинку троє чоловіків і жінка отруїлися невідомою речовиною.

Співробітники ДСНС, які прибули на місце інциденту, встановили, що четверо людей зайшли до підвалу, в якому зберігалася картопля.

"Можливо, люди знепритомніли через вдихання небезпечних газів", - зазначено в повідомленні.

В управлінні ДСНС припускають, що висока концентрація газів могла виникнути через гниття картоплі. "Під час розкладання органічних речовин, таких як картопля, виникають хімічні реакції, внаслідок яких можуть виділятися небезпечні гази", - зазначено в повідомленні.