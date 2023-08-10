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08:17 10.08.2023

Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів

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Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів

Сили оборони за добу ліквідували 580 окупантів, 1 гелікоптер, 15 артсистем, 16 танків, 13 бронемашин, 4 безпілотники, 20 од. спеціальної та автотехніки, інформує Генштаб Збройних сил України в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.08. 23 орієнтовно склали: особового складу близько 252200 (+580) осіб ліквідовано, танків - 4278 (+16) од, бойових броньованих машин - 8303 (+13) од, артилерійських систем - 5028 (+15) од, РСЗВ - 711 (+0) од, засоби ППО - 469 (+0) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 313 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4179 (+4), крилаті ракети - 1377 (+0), кораблі - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7495 (+16) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 746 (+4)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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