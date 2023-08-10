Окупанти вночі вдарили безпілотниками по Рівненській області, зруйновано нафтобазу в Дубенському районі

Про масовану атаку безпілотниками Рівненської області та руйнування нафтобази на Дубенщині, повідомив голова ОВА Віталій Коваль у четвер уранці.

"Уночі Рівненська область зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйновано нафтобазу на Дубенщині. Жертв - немає", - написав він у телеграм-каналі.

На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяно пожежний потяг.

"Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області", - зазначив Коваль.

Також він інформував, що в області хімічний і радіаційний фон у нормі.

Евакуація населення застосовуватися не буде.