Події

07:06 10.08.2023

Окупанти вночі вдарили безпілотниками по Рівненській області, зруйновано нафтобазу в Дубенському районі

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Окупанти вночі вдарили безпілотниками по Рівненській області, зруйновано нафтобазу в Дубенському районі

Про масовану атаку безпілотниками Рівненської області та руйнування нафтобази на Дубенщині, повідомив голова ОВА Віталій Коваль у четвер уранці.

"Уночі Рівненська область зазнала масованої атаки безпілотниками. На жаль, зруйновано нафтобазу на Дубенщині. Жертв - немає", - написав він у телеграм-каналі.

На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяно пожежний потяг.

"Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області", - зазначив Коваль.

Також він інформував, що в області хімічний і радіаційний фон у нормі.

Евакуація населення застосовуватися не буде.

 

 

 

Теги: #атака #рівненська #безпілотники #нефтебаза

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