Присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі підтверджує, що Лукашенко поступається Кремлю контролем над країною

Вашингтон продовжує стежити за діями найманців ПВК "Вагнер", їхнє прибуття в країну підтверджує, що Лукашенко поступається Кремлю контролем, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ми знаємо, що деякі бійці "Вагнера" перебувають у Білорусі. Ми продовжуємо стежити за цією ситуацією", - наголосив він.

Також Міллер зазначив, що "прибуття цих сил до Білорусі - це ще один приклад того, що Лукашенко поступається Кремлю подальшим контролем і ухваленням рішень, що суперечить інтересам і бажанням білоруського народу".

"Ми продовжуємо уважно стежити за діями сил "Вагнера", спрямованими проти інтересів країни, в якій вони діють, і продовжуватимемо вживати заходів щодо притягнення їх до відповідальності", - додав Міллер.

Водночас речник Держдепу зазначив, що не коментує повідомлення про новий табір вагнерівців у Білорусі.

