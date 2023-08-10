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03:25 10.08.2023

Присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі підтверджує, що Лукашенко поступається Кремлю контролем над країною

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Присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі підтверджує, що Лукашенко поступається Кремлю контролем над країною

Вашингтон продовжує стежити за діями найманців ПВК "Вагнер", їхнє прибуття в країну підтверджує, що Лукашенко поступається Кремлю контролем, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
"Ми знаємо, що деякі бійці "Вагнера" перебувають у Білорусі. Ми продовжуємо стежити за цією ситуацією", - наголосив він.
Також Міллер зазначив, що "прибуття цих сил до Білорусі - це ще один приклад того, що Лукашенко поступається Кремлю подальшим контролем і ухваленням рішень, що суперечить інтересам і бажанням білоруського народу".
"Ми продовжуємо уважно стежити за діями сил "Вагнера", спрямованими проти інтересів країни, в якій вони діють, і продовжуватимемо вживати заходів щодо притягнення їх до відповідальності", - додав Міллер.
Водночас речник Держдепу зазначив, що не коментує повідомлення про новий табір вагнерівців у Білорусі.
 

Теги: #сша #білорусь #вагнер

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