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21:45 09.08.2023

Харківська ОВА розглядає доцільність обов'язкової евакуації з прифронтових населених пунктів Куп'янського району

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Харківська ОВА розглядає доцільність обов'язкової евакуації з прифронтових населених пунктів Куп'янського району

У зв'язку із загостренням оперативної обстановки в Куп'янському районі Харківської області може бути ухвалене рішення про обов'язкову евакуацію, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог помітно посилив обстріли населених пунктів, наближених до лінії фронту, і продовжує терор цивільного населення, зокрема використовуючи авіаудари. У таких умовах ризики для життя і здоров'я цивільних людей істотно зросли... Із 53 населених пунктів Куп'янського району, розташованих поблизу зони бойових дій, може бути проведена обов'язкова евакуація цивільного населення і примусова евакуація дітей", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч осіб, зокрема 600 дітей.

"Усім буде надано необхідну допомогу, евакуйовані будуть забезпечені тимчасовим житлом на більш безпечних територіях", - запевнив Синєгубов.

Як пояснили кореспонденту агентства Інтерфакс-Україна у пресслужбі ХОВА, наразі проводять профілактичну евакуацію населення, за результатами якої ухвалять рішення про проведення або відмову від обов'язкової евакуації цивільного населення і примусової евакуації дітей.

Жителі, які хочуть покинути обстрілювані території, можуть виїхати в більш безпечні райони, звернувшись по допомогу до місцевої влади та волонтерів. Охочі виїхати можуть звертатися за номерами: +38(050) 789 01 24 і +38(063) 789 64 74

 

Теги: #евакуація #харківська_область

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