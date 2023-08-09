Події

21:41 09.08.2023

ВАКС ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу ексголові "Нафтогазу" Коболєву

2 хв читати
ВАКС ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу ексголові "Нафтогазу" Коболєву

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу ексголові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву.

"Сьогодні ВАКС продовжив усі мої зобов’язання як підозрюваного, включно з носінням головної відзнаки від держави за минулі перемоги - браслетом, ще на два місяці", - написав підозрюваний на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, у трансляції засідання було відмовлено через "недоведеність широкого суспільного інтересу до справи Стокгольмських бонусів", а відсутність "широкого суспільного інтересу" було обґрунтовано відсутністю запитів від преси.

"Результати допитів незалежних членів наглядової ради стороною обвинувачення знову не були представлені. Розумних пояснень цьому факту надано не було", - уточнив Коболєв.

Як повідомлялося, 14 квітня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Коболєва в заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Дії особи кваліфікували за ч.5 ст.191 КК України.

САП і НАБУ 19 січня 2023 року повідомили Коболєву про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Стокгольмський арбітраж у 2018-2019 роках за результатами двох суперечок між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд. Водночас арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери або плати" за період 2012-2017 рр. у розмірі $56 млрд.

 

 

 

Теги: #підозрюваний #коболєв #вакс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:35 09.08.2023
Апеляція ВАКС закрила справу за обвинуваченням депутата Камельчука в недостовірному декларуванні

Апеляція ВАКС закрила справу за обвинуваченням депутата Камельчука в недостовірному декларуванні

18:03 04.08.2023
ВАКС продовжив на 2 місяці запобіжний захід ексголові комітету ВР, підозрюваному в заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

ВАКС продовжив на 2 місяці запобіжний захід ексголові комітету ВР, підозрюваному в заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

12:59 18.07.2023
ВАКС відмовився відсторонити голову Тернопільської облради, затриманого за хабар - ЦПК

ВАКС відмовився відсторонити голову Тернопільської облради, затриманого за хабар - ЦПК

17:16 11.07.2023
ВАКС продовжив арешт Князєву з альтернативою застави в 75 млн грн до 8 вересня

ВАКС продовжив арешт Князєву з альтернативою застави в 75 млн грн до 8 вересня

12:15 11.07.2023
Націоналізовано активи братів Ротенбергів, Дерипаски і Гінера, заарештовано активи групи VS Energy - ДБР

Націоналізовано активи братів Ротенбергів, Дерипаски і Гінера, заарештовано активи групи VS Energy - ДБР

11:24 11.07.2023
ВАКС вирішив конфіскувати 2 квартири російського дизайнера Артемія Лебедєва в центрі Києва

ВАКС вирішив конфіскувати 2 квартири російського дизайнера Артемія Лебедєва в центрі Києва

11:52 10.07.2023
Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію активів російської "Групи ЛСР"

Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію активів російської "Групи ЛСР"

19:30 19.06.2023
ВАКС змінив запобіжний захід ексзаступнику міністра розвитку громад на тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави

ВАКС змінив запобіжний захід ексзаступнику міністра розвитку громад на тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави

15:55 17.06.2023
Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію авіаобладнання російського "Авіакомплексу ім.Ільюшина" на $4,5 млн

Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію авіаобладнання російського "Авіакомплексу ім.Ільюшина" на $4,5 млн

19:40 16.06.2023
Апеляційна палата ВАКС підтвердила націоналізацію українських активів Дерипаски, відмовила в націоналізації Хустського і Жежелівського кар'єрів

Апеляційна палата ВАКС підтвердила націоналізацію українських активів Дерипаски, відмовила в націоналізації Хустського і Жежелівського кар'єрів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті ракетного удару по Запоріжжю постраждало семеро осіб - обладміністрація

Ракетний удар РФ зруйнував храм у Запоріжжі

Зеленський: Відомо про трьох загиблих у Запоріжжі внаслідок обстрілу РФ, рятувальна операція триває

РФ вдарила по житловому кварталу в Запоріжжі, двоє людей загинули, є поранені

На бахмутському напрямку за добу 140 окупантів знищено, 232 поранено, 4 взято в полон

ОСТАННЄ

У Запоріжжі загинуло двоє людей, одну вдалося реанімувати

Харківська ОВА розглядає доцільність обов'язкової евакуації з прифронтових населених пунктів Куп'янського району

Порошенко пропонує надати статус УБД захисникам України

У результаті ракетного удару по Запоріжжю постраждало семеро осіб - обладміністрація

Ракетний удар РФ зруйнував храм у Запоріжжі

Зеленський: Відомо про трьох загиблих у Запоріжжі внаслідок обстрілу РФ, рятувальна операція триває

Нардепа Гунька відправили під варту з можливістю внесення застави в розмірі 30 млн грн

ВІДОМО ПРО ТРЬОХ ЗАГИБЛИХ У ЗАПОРІЖЖІ ВНАСЛІДОК ОБСТРІЛУ РФ, ТРИВАЄ РЯТУВАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Регулятор анулював ліцензії "Паріматч", "Покерматч.Юа" і "Поінтлото"

РФ вдарила по житловому кварталу в Запоріжжі, двоє людей загинули, є поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА