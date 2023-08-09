ВАКС ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу ексголові "Нафтогазу" Коболєву

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу ексголові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву.

"Сьогодні ВАКС продовжив усі мої зобов’язання як підозрюваного, включно з носінням головної відзнаки від держави за минулі перемоги - браслетом, ще на два місяці", - написав підозрюваний на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, у трансляції засідання було відмовлено через "недоведеність широкого суспільного інтересу до справи Стокгольмських бонусів", а відсутність "широкого суспільного інтересу" було обґрунтовано відсутністю запитів від преси.

"Результати допитів незалежних членів наглядової ради стороною обвинувачення знову не були представлені. Розумних пояснень цьому факту надано не було", - уточнив Коболєв.

Як повідомлялося, 14 квітня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Коболєва в заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн. Дії особи кваліфікували за ч.5 ст.191 КК України.

САП і НАБУ 19 січня 2023 року повідомили Коболєву про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Стокгольмський арбітраж у 2018-2019 роках за результатами двох суперечок між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд. Водночас арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери або плати" за період 2012-2017 рр. у розмірі $56 млрд.