Зеленський: Відомо про трьох загиблих у Запоріжжі внаслідок обстрілу РФ, рятувальна операція триває

Наразі відомо про трьох загиблих унаслідок російського удару по Запоріжжю, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Запоріжжя. Ще один удар російських терористів. Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Мої співчуття рідним", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу ввечері.

Як повідомив президент, рятувальна операція триває. "Усім постраждалим буде надано необхідну допомогу. І цей воєнний злочин Росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій - завдяки нашим героїчним воїнам".