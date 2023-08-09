Нардепу Гуньку, викритому на хабарі в $85 тис., повідомлено про підозру

Народному депутату України Анатолію Гуньку, який за $85 тис. "продавав" землю Національної академії аграрних наук (НААН), повідомлено про підозру.

"8 серпня 2023 року за дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру народному депутату, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання приватному підприємцю в оренду державних земель. Дії нардепа кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України", - повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Згідно з повідомленням САП, розміщеним у середу в телеграм-каналі, встановлено, що народний депутат України, будучи головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук, використав свої повноваження для надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, що належать Державному підприємству академії аграрних наук.

"За такі послуги нардеп висловив прохання підприємцю передати йому "винагороду", що становить $221 тис. - із розрахунку $130 за 1 га державної землі", - наголошується в повідомленні САП.

Народного депутата та його спільників викрили за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ спільно з СБУ та за сприяння генерального прокурора після отримання ними частини обумовлених коштів, а саме $85 тис.

У САП інформують, що до Вищого антикорупційного суду подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 50 млн грн застави.

Крім того, вирішується питання про повідомлення про підозру його спільникам і подальше обрання запобіжних заходів.

Раніше Служба безпеки спільно з НАБУ викрила народного депутата України на масштабній корупції. За гроші чиновник обіцяв бізнесменові забезпечити надання для обробки державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України, повідомляла спецслужба в телеграм-каналі у вівторок.

У повідомленні не названо ім'я депутата, як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", ідеться про Анатолія Гунька.