Експрем'єру Пакистану Хану на п'ять років заборонили займатися політикою

Виборча комісія Пакистану у вівторок заборонила колишньому прем'єру Імрану Хану упродовж п'яти років займатися політичною діяльністю, повідомляє "Аль-Арабійя".

Згідно із законодавством Пакистану, засуджена за статтею про корупцію людина не може балотуватися на державні посади протягом часу, визначеного виборчою комісією. У випадку з Ханом члени комісії ввели заборону на максимально можливий термін.

Минулого тижня суд у Пакистані визнав Хана винним у корупції і засудив до трьох років в'язниці. Крім того, йому доведеться виплатити штраф.

Сам Хан не був присутній у суді, коли зачитували вирок. Незабаром після завершення засідання суду співробітники поліції заарештували експрем'єра в його будинку в Лахорі.

Раніше у вівторок Хан оскаржив вирок. Верховний суд в Ісламабаді розгляне цю апеляцію 9 серпня.

Справа, фігурантом якої був Хан, стосувалася подарунків, отриманих ним під час перебування на посаді глави уряду Пакистану.

Близько трьох місяців тому Хана затримали в рамках розслідування іншої справи. Тоді такі дії поліції спричинили серйозні заворушення в Пакистані. Цього разу ознак народних хвилювань поки що не спостерігається.

Сам Хан заявляв, що опозиція Пакистану вступила в змову з Вашингтоном, щоб домогтися його усунення від влади через незалежну зовнішню політику, яка симпатизує Китаю і Росії.