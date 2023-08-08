Раптово помер начальник Горностаївської військової адміністрації Херсонської області Роман Фролов, повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Трагічна звістка для Херсона. На 41 році раптово обірвалося життя начальника Горностаївської селищної військової адміністрації Романа Фролова", - сказано в повідомленні.

В ОВА висловили співчуття родині померлого, зазначивши, що "це величезна втрата для Горностаївщини та всієї Херсонщини".

Про причини смерті Фролова в ОВА не повідомляють.