Данілов: Заколот Пригожина - це була спецоперація, погоджена з Путіним

Заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина був операцією, погодженою з президентом РФ Володимиром Путіним з метою виявлення генералів, які були не згодні з ним та його оточенням, вважає секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Сьогодні вже можна сказати, що це була операція (заколот Пригожина - ІФ-У), яка була узгоджена з Путіним для виявлення тих генералів, які були не зовсім налаштовані по відношенню саме до Путіна та його оточення. Є поняття про кількість генералів, які сьогодні відсторонені або частина з них перебуває за ґратами, відсторонена від своїх обов'язків. Це була така спецоперація", - сказав Данілов в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Він також зазначив, що в РФ і далі триватимуть незгоди, тому що "кількість людей, які розуміють, куди їх завів Путін, із кожним днем стає дедалі більшою".