У Стульневому Запорізької області окупанти почали готуватися до агітації перед псевдовиборами

У тимчасово окупованому Стульневому Запорізької області російські загарбники почали підготовку з питань агітації перед т. зв. "виборами" на окупованих територіях України у єдиний день голосування в РФ 10 вересня, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Передбачається прибуття представників від партії "єдина росія" для створення груп агітаторів та інформаторів з числа місцевих колаборантів", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у вівторок увечері.