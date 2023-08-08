Події

19:37 08.08.2023

У Стульневому Запорізької області окупанти почали готуватися до агітації перед псевдовиборами

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У Стульневому Запорізької області окупанти почали готуватися до агітації перед псевдовиборами

У тимчасово окупованому Стульневому Запорізької області російські загарбники почали підготовку з питань агітації перед т. зв. "виборами" на окупованих територіях України у єдиний день голосування в РФ 10 вересня, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Передбачається прибуття представників від партії "єдина росія" для створення груп агітаторів та інформаторів з числа місцевих колаборантів", - ідеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у вівторок увечері.

 

 

 

Теги: #окуповані_території #псевдовибори

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