Екснардепа Демчака підозрюють у легалізації коштів від махінацій на фондовій біржі

Прокуратура повідомила про підозру в пособництві маніпулюванню на фондовій біржі та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, колишньому народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" Руслану Демчаку.

"Прокурори Офісу генерального прокурора повідомили про підозру народному депутату України VІІІ скликання за пособництво у маніпулюваннях на фондовій біржі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України)", - ідеться в повідомленні Офісу генерального прокурора у вівторок.

За даними слідства, тодішній депутат, обіймаючи посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності, за попередньою змовою з директорами двох приватних підприємств став пособником у маніпулюванні на фондовій біржі учасникам фондового ринку.

"Такі дії призвели до отримання депутатом незаконного інвестиційного прибутку розміром 20 млн грн", - зазначається в повідомленні відомства.

Крім того, за інформацією прокуратури, колишній нардеп здійснив фінансові операції з коштами, одержаними злочинним шляхом, і дії, спрямовані на приховування та маскування незаконного їх походження в особливо великих розмірах.

"Викрита незаконна схема пов’язана зі штучним укладанням циклічних біржових угод з метою отримання заздалегідь визначеними особами інвестиційного доходу, є маніпулюванням на фондовому ринку та спрямована на введення в легальний оборот грошових коштів невідомого походження", - пояснюється в повідомленні.

Як зазначають у прокуратурі, такі кошти надалі використовувалися національними публічними діячами та відображалися в їхніх деклараціях майнового стану осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

У повідомленні не названо ім'я фігуранта, але судячи з посади та фото, йдеться про Руслана Демчака.