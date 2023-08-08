Зеленський сподівається, що Папа Римський Франциск зможе повернути в Україну дітей

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Папа Римський Франциск допоможе повернути в Україну незаконно депортованих дітей.

"Папа мені сказав, що він буде працювати над цим. Я дуже вдячний. Це непросте питання. Скажу вам відверто, якщо Папа Франциск зможе повернути наших дітей, я вважаю, що цього достатньо. Якщо зможе повернути дітей і приїхати в Україну, ми будемо вдячні. Але якщо обирати лише одну можливість, то я б, чесно, зосередився на цьому", - сказав він в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ, оприлюдненому у вівторок.

За словами Зеленського, він дуже вдячний Папі за зустрічі. "По-перше, те, що він підтримує і своїми молитвами, підтримує людей, вірян в Україні. Це вже допомога, я так вважаю. Тому що люди вдячні, у нас є велика кількість католиків, але такі сигнали не тільки для католиків. Мені здається, що для всіх вірян, навіть для тих людей, які є атеїстами, бо Папа Франциск - серйозна, потужна фігура у світі, і тому також важливо отримати сигнал від нього", - сказав він.

За словами президента, "Папу Франциска ми запрошували, я його особисто запрошував в Україну. Я дуже хотів, щоб він приїхав. Будь-яке місто України, до речі, необов'язково в столицю, куди зможе. Ми готові зустріти Папу в Західній Україні. І я про це йому також говорив. Це важливий сигнал підтримки. І мені здається, що це було б дуже потужно для українського суспільства".