Шмигаль: Ми не маємо наміру применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що енергетики продовжують підготовку до зими, зокрема здійснюють ремонтні роботи.

"Енергетики в розпал літа продовжують підготовку до зими. Ми не збираємось применшувати загрози, ризики та виклики опалювального сезону. Але громадяни мають знати реальний стан справ. За даними Міненерго, відремонтовано п'ять атомних блоків. У ремонті ще чотири блоки", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами засідання уряду у вівторок.

За його словами, також відремонтовані та перебувають у ремонті 24 енергоблоки ТЕС, що становить 62% від загальної кількості.

Також відремонтовано 70% ТЕЦ, ще 30% зараз у ремонті.

Крім того, відремонтовано та в ремонті 32 гідроагрегати гідроелектростанцій, або 68% від потужності.

"Ремонтна кампанія йде за планом. З боку компанії "Укренерго" майже 80% виконання робіт з ремонту магістральних мереж. Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану. Формуємо багаторівневий захист для енергетичних об'єктів. Зима буде складною, але ми маємо вистояти. Готуємо до цього все необхідне", - написав він.