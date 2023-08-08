Події

14:22 08.08.2023

Кабмін продовжив до 31 жовтня термін приймання заяв на виплату допомоги постраждалим від підтоплення на Херсонщині та Миколаївщині

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Кабмін продовжив до 31 жовтня термін приймання заяв на виплату допомоги постраждалим від підтоплення на Херсонщині та Миколаївщині

Кабінет Міністрів України подовжив термін приймання заяв на виплату грошової допомоги постраждалим від підтоплення в Херсонській і Миколаївській областях до 31 жовтня 2023 року.

"Йдеться про виплату матеріальної допомоги в розмірі 5 тисяч гривень особам, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що станом на 7 серпня таку фінансову підтримку вже отримали постраждалі мешканці Херсонської та Миколаївської областей на загальну суму майже 52 млн грн, зокрема, грошову допомогу виплачено 9427 мешканцям Херсонщини та 944 - Миколаївщини.

Теги: #допомога #підтоплення #термін

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