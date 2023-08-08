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14:00 08.08.2023

Росіяни обстрілюють рятувальників, ігноруючи міжнародні конвенції - ДСНС

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Росіяни обстрілюють рятувальників, ігноруючи міжнародні конвенції - ДСНС

 Росіяни обстрілюють рятувальників, ігноруючи міжнародні конвенції, - від початку широкомасштабного вторгнення через обстріли росіян під час ліквідації наслідків ракетних ударів загинули 78 працівників ДСНС і 280 дістали поранення, повідомив представник ДСНС України полковник Олександр Хорунжий.

"Від початку широкомасштабного вторгнення через обстріли росіян під час ліквідації наслідків ракетних ударів загинули 78 працівників ДСНС та 280 отримали поранення. При цьому наголошу, що рятувальники не ведуть бойових дій, а виїжджають на порятунок людей, розбір завалів, тому вони захищені міжнародними конвенціями".

Як нагадав Хорунжий, під час повторного обстрілу вчора в Покровську Донецької області "постраждали семеро рятувальників ДСНС і загинув заступник начальника ГУ ДСНС України в Донецькій області Андрій Омельченко. Це непоправна втрата для нас, приносимо свої співчуття рідним і близьким", - сказав він.

Як зазначив Хорунжий, останнім часом росіяни дедалі частіше використовують практику обстрілів рятувальників під час ліквідації наслідків обстрілів або ракетних ударів. А також використовують практику ударів по пожежно-рятувальних підрозділах. За його словами, повторні обстріли з метою заподіяння шкоди рятувальникам здебільшого спостерігаються на Херсонщині, Донеччині та Харківщині.

"Ми фіксуємо, що коли ДСНС прибуває на ліквідацію наслідків обстрілів, росіяни завдають повторних ударів. Не виїжджати ми не можемо, це наша робота. Але ці обстріли - якийсь незрозумілий для нас терористичний метод", - заявив представник ДСНС.

 

 

Теги: #дснс #обстріли

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