Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від російських ракет у Покровську

Після російських ракетних обстрілів Покровська Донецької області ввечері в понеділок волонтери Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) виїхали на місця руйнувань для надання допомоги постраждалим.

"Волонтери Мирноградської ланки загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста виїхали на місце наслідків російського ракетного обстрілу Покровська для допомоги людям", - повідомило ТЧХУ у вівторок у фейсбуці.

В організації наголосили, що Український Червоний Хрест перебуває в координації з державними службами для надання необхідної допомоги.

Уночі рятувальні роботи було призупинено через високу загрозу повторних обстрілів. Наразі аварійно-рятувальні роботи відновлено.

Як повідомлялося, 7 серпня росіяни вдарили по Покровську двома "Іскандерами" - о 19:15 і 19:52. Унаслідок атаки загинуло семеро осіб, поранено 88.

Джерело: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid0YLnNtsNSToucfyuf5LNJu77mvkvHc15u1yedCU7NXEyogrsLD5jet9WZNyxe6JvRl