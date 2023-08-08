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10:43 08.08.2023

Унаслідок обстрілу Покровська поранено 31 поліцейського та 7 рятувальників ДСНС - Нацполіція України

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Унаслідок обстрілу Покровська поранено 31 поліцейського та 7 рятувальників ДСНС - Нацполіція України

Унаслідок російського обстрілу міста Покровськ Донецької області поранення дістав 31 поліцейський, повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

"Також постраждали семеро рятувальників ДСНС і загинув заступник начальника ГУ ДСНС України в Донецькій області Андрій Омельченко - щирі співчуття близьким", - розповів Вигівський, повідомляє пресслужба Нацполіції в телеграм-каналі.

"Усі вони опинились там, де були потрібні, кинули свої сили на порятунок людей після першого прильоту. Знали, що під завалами потерпілі - треба реагувати, розбирати, діставати, рятувати. І ворог прицільно наніс другий удар", - додав він.

Як повідомлялося, у понеділок росіяни завдали двох ракетних ударів по центру Покровська, унаслідок атаки пошкоджено дев'яти- та п'ятиповерхівки, житлові будинки в приватному секторі, готель, заклади харчування, магазини та адміністративні будівлі.

Раніше міністр внутрішніх справ (МВС) України Ігор Клименко повідомив, що станом на 7:00 вівторка відомо про сімох загиблих, а також 67 поранених: із них 29 працівників поліції, семеро рятувальників і двоє дітей.

 

Теги: #дснс #нацполіція #покровськ

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