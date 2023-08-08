Події

08:07 08.08.2023

Співробітники ДСНС врятували вісьмох людей на місці ракетної атаки в Покровську

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Співробітники ДСНС врятували вісьмох людей на місці ракетної атаки в Покровську

На ранок вівторка в Покровську Донецької області відновлено аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу житлових будинків, силами ДСНС врятовано вісім осіб, повідомила спецслужба в телеграм-каналі.

"Залучено 41 особу та 11 од. техніки ДСНС, зокрема зведений загін ДСНС", - зазначається в повідомленні.

Рятувальники зазначили, що станом на вечір понеділка всі осередки загорянь на місці ракетних обстрілів було локалізовано на загальній площі 75 кв.м.

"Через загрозу повторних обстрілів особовий склад ДСНС, залучений на місці події, увечері призупинив проведення аварійно-рятувальних робіт і повернувся до місця дислокації", - повідомили у спецслужбі.

 

 

 

Теги: #донецьк #ситуація #покровськ

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