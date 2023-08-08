Окупанти за добу 11 разів обстріляли чотири громади Сумщини - ОВА

За минулу добу російські окупанти здійснили 11 обстрілів чотирьох громад Сумської області, пролунало 88 вибухів, пошкоджено приватний будинок у Середино-Будській громаді, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) у понеділок увечері.

"Обстріляно сім населених вказано у чотирьох територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Середино-Будській, Великописарівській", - сказано в повідомленні Telegram.

Зокрема, по території Краснопільської громади окупанти здійснили мінометний обстріл (32 вибухи).

Білопільську громаду росіяни обстріляли з гранатомета (27 пострілів) та міномета (2 вибухи).

По Серединно-Будській громаді здійснили мінометний (18 пострілів) та гранатометний (4 постріли) обстріли. За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Територію Великописарівської громади обстріляли із міномета (5 вибухів).

