Події

02:17 08.08.2023

Окупанти за добу 11 разів обстріляли чотири громади Сумщини - ОВА

1 хв читати
Окупанти за добу 11 разів обстріляли чотири громади Сумщини - ОВА

За минулу добу російські окупанти здійснили 11 обстрілів чотирьох громад Сумської області, пролунало 88 вибухів, пошкоджено приватний будинок у Середино-Будській громаді, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) у понеділок увечері.
"Обстріляно сім населених вказано у чотирьох територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Середино-Будській, Великописарівській", - сказано в повідомленні Telegram.
Зокрема, по території Краснопільської громади окупанти здійснили мінометний обстріл (32 вибухи).
Білопільську громаду росіяни обстріляли з гранатомета (27 пострілів) та міномета (2 вибухи).
По Серединно-Будській громаді здійснили мінометний (18 пострілів) та гранатометний (4 постріли) обстріли. За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
Територію Великописарівської громади обстріляли із міномета (5 вибухів).
 

Теги: #україна #ситуація #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:54 08.08.2023
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Покровську зросла до 57 - начальник МВА

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Покровську зросла до 57 - начальник МВА

01:13 08.08.2023
США схвалили передачу першої партії танків Abrams в Україну - ЗМІ

США схвалили передачу першої партії танків Abrams в Україну - ЗМІ

00:23 08.08.2023
Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки в Покровську зросла до семи – начальник МВА

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки в Покровську зросла до семи – начальник МВА

23:23 07.08.2023
Росія у 2008 році мала зрозуміти, що за агресію більше платить агресор – Зеленський

Росія у 2008 році мала зрозуміти, що за агресію більше платить агресор – Зеленський

22:59 07.08.2023
Зеленський: повернути додому всіх, хто перебуває у російській неволі – спільне завдання

Зеленський: повернути додому всіх, хто перебуває у російській неволі – спільне завдання

22:49 07.08.2023
Зеленський після трагедії у Покровську відзначив усіх співробітників ДСНС

Зеленський після трагедії у Покровську відзначив усіх співробітників ДСНС

21:32 07.08.2023
Окупанти скинули КАБ на Кругляківку на Харківщині, загинули два мирні жителі

Окупанти скинули КАБ на Кругляківку на Харківщині, загинули два мирні жителі

20:55 07.08.2023
Російські окупанти активізували наступ на бахмутському та куп'янському напрямках, посилили інтенсивність обстрілів - Маляр

Російські окупанти активізували наступ на бахмутському та куп'янському напрямках, посилили інтенсивність обстрілів - Маляр

20:07 07.08.2023
На таврійському напрямку є просування вперед

На таврійському напрямку є просування вперед

19:22 07.08.2023
Протягом доби ворог завдав двох ракетних і 33 авіаударів, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав двох ракетних і 33 авіаударів, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росія у 2008 році мала зрозуміти, що за агресію більше платить агресор – Зеленський

Зеленський: повернути додому всіх, хто перебуває у російській неволі – спільне завдання

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки по Покровську зросла до п'яти

Окупанти скинули КАБ на Кругляківку на Харківщині, загинули два мирні жителі

Відомо про двох загиблих унаслідок ракетного удару по Покровську

ОСТАННЄ

Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Покровську зросла до 31

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки по Покровську зросла до п'яти

Відомо про двох загиблих унаслідок ракетного удару по Покровську

Українські війська щотижня продовжують знищувати і наступальний, і оборонний потенціал ворога

Зеленський: Російські ракети влучили в житловий будинок у Покровську, є жертви, працюють рятувальники

У Запорізькій області українські воїни знищили російський вертоліт Ка-52

Україна в чотири рази наростила виробництво ПТРК "Стугна" з початку року

Кулеба в розмові з Блінкеном закликав США надати ATACMS для посилення далекобійних можливостей України

В Інгульці Херсонської області відновили централізоване водопостачання

Зеленський висловив солідарність із грузинським народом і підтримку територіальної цілісності Грузії у 15-ту річницю початку агресії РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА