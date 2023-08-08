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01:13 08.08.2023

США схвалили передачу першої партії танків Abrams в Україну - ЗМІ

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США схвалили передачу першої партії танків Abrams в Україну - ЗМІ

Перша партія танків Abrams, включно з супутнім обладнанням, була офіційно схвалена до відправки в Україну, передає телеканал CNN з посиланням на главу відділу закупівель сухопутних військ США Дугласа Буша.

"Танки мають прибути в Україну на початок осені", - заявив Буш.

"Тепер вони мають потрапити до Європи, а потім до України, разом із усім, що до них додається. Боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Тобто це не просто танки, це повний пакет, який йде разом із ними. Це все ще у процесі", - розповів він.

Як передає CNN, США значно скоротили час, який зазвичай потрібний для відвантаження танків, раніше цього року ухваливши рішення про передачу більш старих моделей M1-A1, замість більш сучасної версії танка.

Як повідомлялося в травні, у німецьке місто Бремерхафен було поставлено 31 американський танк M1-A1 Abrams для навчання українських військових. Міністр оборони США Ллойд Остін стверджував, що на той час, коли вони завершать навчання терміном близько 10 тижнів, танки Abrams, які виготовляються для українських сил, будуть готові.

 

Теги: #сша #україна #танки #війна

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