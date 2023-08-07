Події

22:49 07.08.2023

Зеленський після трагедії у Покровську відзначив усіх співробітників ДСНС

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Зеленський після трагедії у Покровську відзначив усіх співробітників ДСНС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Покровську внаслідок повторного удару ракетою "Іскандер" загинули співробітники ДСНС та відзначив усіх співробітників спецслужби, які працюють у зонах обстрілів.
"Наразі йде рятувальна операція в Покровську, Донецької області. Після російських ракетних ударів ракетою "Іскандер" проти звичайних житлових будинків. Усі наші служби працюють на місці. На жаль, є поранені, є загиблі. Від повторного ракетного удару, на жаль, загинули серед співробітників ДСНС. Полковник Андрій Омельченко, заступник начальника ГУ ДСНС у Донецькій області", - сказав він у відеозверненні у понеділок.
"І хочу особливо відзначити сьогодні рятувальників, наших працівників ДСНС, тих, хто у різних містах України працює заради життя. Заради того, щоб російський терор програвав, бо життя рятується", - сказав він.

 

Теги: #україна #постраждалі #відеозвернення #зеленський #покровськ

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