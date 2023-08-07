В Одесі готуються до відкриття пляжів

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підписав розпорядження про підготовку пляжів до прийому відпочивальників. Про це він повідомив у телеграм-каналі в понеділок.

"Теракт росіян на Каховській ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Однак на сьогодні констатуємо, що якість води в Чорному морі стабілізувалася і відповідає всім санітарним нормам. Підписав розпорядження щодо підготовки доступу людей на пляжі", - написав Кіпер.

Він зазначив, що всі пляжі мають бути обладнані захисними сітками, які допоможуть запобігти потраплянню мін, спостережно-рятувальними постами, буями, гучномовцями та наявними неподалік укриттями.

"До 17:00 10 серпня Одеська, Білгород-Дністровська та Ізмаїльська РВА мають провести відповідну підготовку пляжів та подати акти про готовність до Одеської ОВА. Ті, хто не встигнуть, можуть подати пізніше", - наголосив він.