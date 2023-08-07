Події

18:37 07.08.2023

У Львові суд засудив 4 громадян Туреччини до різних термінів ув'язнення за контрабанду понад тонни героїну - прокуратура

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У Львові суд засудив чотирьох громадян Туреччини до тюремного ув'язнення від 7 до 10 років за контрабанду понад тонни героїну, повідомляє відділ інформації Львівської обласної прокуратури.

"Прокурори в суді довели, що іноземці організували масштабну схему контрабандного переміщення наркотиків із Пакистану, транзитом через Україну до країн Євросоюзу", - зазначено в повідомленні.

За даними прокуратури, у грудні 2020 року вантаж наркотиків масою понад 1 000 кг доправили до морського порту на Одещині - героїн сховали в мішки з рисом.

Після митного оформлення наркотики перевезли на склад до Львова і там зберігали. Турки планували переправити героїн до ЄС під виглядом дипломатичного вантажу, але були затримані співробітниками СБУ.

Вартість наркотиків на чорному ринку оцінюють у 2,3 млрд грн.

До набрання сили вироком засуджені перебуватимуть під вартою.

Теги: #контрабанда #наркотики

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