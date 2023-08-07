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17:23 07.08.2023

До кінця війни Росія може залишитися без кораблів - Зеленський

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До кінця війни Росія може залишитися без кораблів - Зеленський

Якщо Росія продовжить домінувати в Чорному морі та блокувати, обстрілюючи ракетами, то Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом наших можливостей, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ, яке оприлюднила у понеділок газета La Nacion.

"[Росія] перекрила Чорне море, наші територіальні води, обстрілюючи, блокуючи, не даючи можливості ні морському транспорту, ні суднам із зерном. Саме тому Україна має довести, що у своїх територіальних водах має право ввозити і вивозити продукцію", - сказав він.

"Якщо буде блокада, то Україна має знайти інший спосіб припинити блокаду наших вод. Якщо Росія продовжить домінувати в Чорному морі та блокувати, обстрілюючи ракетами, то Україна робитиме те саме, що є справедливим захистом наших можливостей", - сказав президент, додавши: "Якщо вони продовжать стріляти, у нас не так багато зброї, але якщо вони продовжать стріляти, то до кінця війни вони можуть залишитися без кораблів".

"У шахах це називається "пат", оскільки Росія не здатна перемогти...Тому Україна обов'язково відповість на будь-який напад на наше цивільне населення, на наших зернових брокерів. Ми хочемо показати, що не вони мають впливати на всіх", - заявив Зеленський.

Джерело: Zelensky y la contraofensiva: "Es difícil para nosotros, pero es más difícil para los rusos" - LA NACION

Теги: #флот #чорне_море #зеленський

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