Події

10:56 07.08.2023

Маляр: На мелітопольському та бердянському напрямках російські окупанти мінують позиції навіть у три шари

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Маляр: На мелітопольському та бердянському напрямках російські окупанти мінують позиції навіть у три шари

Ситуація на півдні України минулого тижня залишалася складною, противник мінує позиції в три шари, а також укріплює та бетонує панівні ключові для них висоти, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На півдні також була досить складна ситуація весь минулий тиждень. Наші Збройні сили стикалися там на основних напрямках наступу – мелітопольському та бердянському - не лише з суцільним мінуванням. Ворог мінує позиції навіть у три шари й мінує не тільки позиції, а взагалі всі можливі напрямки руху. Крім того, ворог укріплює і бетонує панівні ключові висоти. Зараз наші війська стикаються ще й із такими ускладненнями та інженерними укріпленнями", - сказала Маляр в ефірі телемарафону в понеділок.

За її словами, це уповільнює рух українських воїнів уперед. Заступниця міністра пояснила, що ключовим завданням для українських військових залишається ослаблення ворога. Зокрема, це знищення ворожого потенціалу - і оборонного, і наступального.

Як зазначили в Міноборони, за минулий тиждень українські військові на півдні та сході взяли в полон 30 окупантів, знищили понад 340 одиниць військової техніки. Зокрема танки, міномети, гаубиці, ракетні установки, ворожу ППО, вразили понад 70 місць скупчення особового складу російської армії, близько 10 пунктів управління, 15 зенітно-ракетних комплексів, понад 60 артилерійських установок, майже 10 складів боєприпасів і станції радіоелектронної боротьби. 

Теги: #мінування #напрямки

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