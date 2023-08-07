У Херсоні окупанти вночі вдарили по дев'ятиповерховому будинку, загинула жінка, 11 осіб дістали різні травми

У Херсоні окупанти вдарили по дев'ятиповерховому будинку, виникла пожежа, унаслідок чого загинула жінка, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у понеділок уранці.

"Росія обстріляла Херсон. Влучила в дев'ятиповерхову будівлю. Там виникла пожежа внаслідок обстрілу", - написав він у телеграм-каналі.

За словами керівника ОП, теплових ударів зазнали двоє пожежників. Також загинула жінка.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти протягом ночі обстрілювали багатоповерховий будинок кілька разів.

"Близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок. У 8 осіб діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні госпіталізували одну маломобільну особу... За пів години обстріли продовжилися. Унаслідок влучання артснаряду в будинок загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка - контузія... Близько 03:15 армія Росії знову атакувала будинок. Поранено 93-річну жінку. З мінно-вибуховою травмою та контузією її госпіталізували", - написав він у телеграм-каналі.