Події

08:50 07.08.2023

У Херсоні окупанти вночі вдарили по дев'ятиповерховому будинку, загинула жінка, 11 осіб дістали різні травми

1 хв читати
У Херсоні окупанти вночі вдарили по дев'ятиповерховому будинку, загинула жінка, 11 осіб дістали різні травми

У Херсоні окупанти вдарили по дев'ятиповерховому будинку, виникла пожежа, унаслідок чого загинула жінка, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у понеділок уранці.

"Росія обстріляла Херсон. Влучила в дев'ятиповерхову будівлю. Там виникла пожежа внаслідок обстрілу", - написав він у телеграм-каналі.

За словами керівника ОП, теплових ударів зазнали двоє пожежників. Також загинула жінка.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти протягом ночі обстрілювали багатоповерховий будинок кілька разів.

"Близько 00:50 окупанти обстріляли житловий будинок. У 8 осіб діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні госпіталізували одну маломобільну особу... За пів години обстріли продовжилися. Унаслідок влучання артснаряду в будинок загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка - контузія... Близько 03:15 армія Росії знову атакувала будинок. Поранено 93-річну жінку. З мінно-вибуховою травмою та контузією її госпіталізували", - написав він у телеграм-каналі.

 

 

 

 

Теги: #херсон #жертва #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:56 07.08.2023
За добу на Харківщині одна загибла та четверо постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

За добу на Харківщині одна загибла та четверо постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

08:02 07.08.2023
Унаслідок обстрілів у Херсонській області за добу поранено чотирьох людей

Унаслідок обстрілів у Херсонській області за добу поранено чотирьох людей

07:50 07.08.2023
Російські війська вдарили ракетою по Синельниківському району Дніпропетровщини

Російські війська вдарили ракетою по Синельниківському району Дніпропетровщини

22:41 06.08.2023
Внаслідок ворожих обстрілів на Сумщині зафіксовано 139 вибухів за день

Внаслідок ворожих обстрілів на Сумщині зафіксовано 139 вибухів за день

11:47 06.08.2023
В Одеській області внаслідок зсуву ґрунту на узбережжі моря загинув 10-річний хлопчик

В Одеській області внаслідок зсуву ґрунту на узбережжі моря загинув 10-річний хлопчик

11:33 06.08.2023
За минулу добу окупанти обстріляли 11 областей України - Military Media Center

За минулу добу окупанти обстріляли 11 областей України - Military Media Center

10:51 06.08.2023
Окупанти обстрілювали Красногорівку, Курахівку та Авдіївку Донецької області - голова ОВА

Окупанти обстрілювали Красногорівку, Курахівку та Авдіївку Донецької області - голова ОВА

09:30 06.08.2023
Унаслідок вечірнього ворожого авіаудару по селу на Харківщині загинули дві людини, чотири поранені

Унаслідок вечірнього ворожого авіаудару по селу на Харківщині загинули дві людини, чотири поранені

09:24 06.08.2023
Харків під ворожим обстрілом - мер

Харків під ворожим обстрілом - мер

08:40 06.08.2023
Ворог до опівночі обстрілював із важкої артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровської області

Ворог до опівночі обстрілював із важкої артилерії Марганецьку громаду Дніпропетровської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу на Харківщині одна загибла та четверо постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

Сили оборони за добу ліквідували 540 окупантів

Зеленський анонсував нові контакти з партнерами щодо оборонних пакетів для України

Зеленський: Кожен успіх ППО - впевненість світу, що Росія не здатна зламати спільну безпеку

Єрмак обговорив із Салліваном посилення української ППО та інтеграцію в НАТО

ОСТАННЄ

Росія останніми тижнями не змогла створити ефективну тактичну повітряну міць на півдні - британська розвідка

Командувачі збройних сил України та Польщі обговорили можливі загрози через розміщення найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі

Сили оборони за добу ліквідували 540 окупантів

Сили оборони за добу завдали десять авіаударів по скупченню сил противника

Росіяни намагалися приховати масові поховання своїх солдатів в окупованій Чаплинці Херсонської області

Окупанти за добу здійснили 30 ракетних і 52 авіаційні удари

На фронті за добу було 50 бойових зіткнень

7 серпня: Яке сьогодні свято

Закриваючи молодіжний фестиваль у Португалії, Папа Франциск закликав молитися за мир для України

Польща проведе великий військовий парад після трирічної перерви

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА