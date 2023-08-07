Події

08:19 07.08.2023

Сили оборони за добу ліквідували 540 окупантів

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Сили оборони за добу ліквідували 540 окупантів

Сили оборони протягом дня знищили 540 окупантів, 28 БПЛА, 18 крилатих ракет, 12 артсистем, 4 реактивні системи залпового вогню, 7 танків, 8 бронемашин, 1 засіб протиповітряної оборони, 11 одиниць автомобільної та спецтехніки, повідомляє Генштаб ЗС України в ранковому зведенні.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.08. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 250240 (+540) осіб ліквідовано, танків - 4244 (+7) од, бойових броньованих машин - 8270 (+8) од, артилерійських систем - 4977 (+12) од, РСЗВ - 709 (+4) од, засоби ППО - 467 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 311 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4154 (+28), крилаті ракети - 1377 (+18), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7451 (+10) од, спеціальна техніка - 735 (+1)", - сказано у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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