Події

05:41 07.08.2023

Закриваючи молодіжний фестиваль у Португалії, Папа Франциск закликав молитися за мир для України

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Закриваючи молодіжний фестиваль у Португалії, Папа Франциск закликав молитися за мир для України

 Папа Франциск у неділю закрив Міжнародний фестиваль католицької молоді великою месою і у своїй проповіді заявив, що він «прагне миру в усьому світі, особливо для України», передає агентство Reuters.
Як повідомляється, месу глави Ватикану в Лісабоні (Португалія) відвідало близько 1,5 млн осіб.
Понтифік попросив їх подумати про молодих людей, які не змогли приїхати на захід через численні збройні конфлікти та війни у світі, додавши: «Думаючи про цей континент, я відчуваю величезну скорботу по улюбленій Україні, яка продовжує сильно страждати».
Крім того, у рамках заходів з нагоди Всесвітнього дня молоді Папа Франциск зустрівся з делегацією із 15 молодих паломників, які прибули з України.
 

Теги: #мир #україна #молитва #папа_римський

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