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04:43 07.08.2023

Удари по мостах у Крим створюють умови для майбутніх рішучих контрнаступів ЗСУ - ISW

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Удари по мостах у Крим створюють умови для майбутніх рішучих контрнаступів ЗСУ - ISW


 6 серпня українські сили завдали удару по двох ключових автодорожніх мостах, що з'єднують окупований Крим та Херсонську область, внаслідок чого армії РФ довелося перенаправити рух із коротких східних маршрутів на довші західні, пише Інститут вивчення війни (ISW).
Як зазначається, в окупаційній адміністрації Херсонської області заявили, що ЗСУ випустили 12 ракет по Генічеському мосту, і що дев'ять із них збила російська ППО. Водночас в окупаційній адміністрації Криму сказали, що ЗСУ випустили дві ракети, одна з них пройшла через російську ППО і пошкодила дорожнє полотно мосту. Стверджують, що для ударів українські сили використовували крилаті ракети Storm Shadow, хоча ISW не отримував підтверджень того, що російські сили могли перехопити такі ракети.
В ISW пишуть, що ступінь пошкодження мосту через Генічеську протоку, ймовірно, змусить російські сили перенаправити військові перевезення з Арабатської стрілки на більш довгі маршрути. Більшість із них, якщо не всі дороги між Кримом та Херсонською областю проходять дуже близько до ділянки траси М-17 між Ішунем та Армянськом. 
«Це серйозне вузьке місце …ймовірно, створить значні збої в логістиці та ймовірність затримок та пробок… Крім того, магістралі на північний захід від Криму, особливо маршрути вздовж основних та магістральних доріг на південь від Нової Каховки, знаходяться ближче до українських позицій у Херсонській області та часто в межах досяжності артилерійського вогню із західного берега річки», - йдеться в огляді.
Водночас, аналітики ISW вважають, що українські удари по мостах є частиною кампанії ЗСУ, спрямованої на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступів. Припускають, що ЗСУ методично намагаються відрізати російські війська на півдні України та порушити їхню логістику так, як це було під час Херсонського контрнаступу. Тоді російську оборону на західному (правому) березі Херсонської області було зруйновано за лічені дні після українських ударів по російській логістиці. Ймовірно, ситуація може повторитися.
Крім того, припускають аналітики, удари ЗСУ по східних контрольно-пропускних пунктах, можливо, призупинять перекидання російського особового складу, техніки та обладнання з окупованого Криму в західну частину Запорізької області та в район між Запоріжжям та Донецькою областю на невизначений термін.
Українські сили, мабуть, також розширюють свої зусилля, щоб націлитись на російські військово-морські об'єкти, які беруть участь у російській логістиці у Чорному морі, вважають у ISW.
 

Теги: #україна #крим #мости #удари #isw

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