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22:41 06.08.2023

Внаслідок ворожих обстрілів на Сумщині зафіксовано 139 вибухів за день

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Внаслідок ворожих обстрілів на Сумщині зафіксовано 139 вибухів за день


 Внаслідок ворожих обстрілів на Сумщині протягом дня зафіксовано 21 обстріл та 139 вибухів, під вогнем опинилися 14 населених пунктів, повідомили в обласній військовій адміністрації станом на 21.00 неділі.
«Протягом дня ворогом було здійснено 21 обстріл. Зафіксовано 139 вибухів. Обстріляно 14 населених пунктів у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Середино-Будській, Шалигинській, Есманській, Новослобідській», - йдеться у зведенні, опублікованому в Телеграм-каналі.
Зокрема, повідомляє ОВА, внаслідок мінометних та артилерійських обстрілів у Краснопільській громаді було 34 вибухи, у Білопільській – 17. У Середино-Будській громаді зафіксовано 20 вибухів, внаслідок влучень там пошкоджено господарську споруду, паркан, мопед.
Крім того, в Есманській громаді було 26 вибухів від мінометних та артобстрілів, а також 5 кулеметних черг із боку супротивника.
Ворог також обстріляв із мінометів та гранатометів Новослобідську громаду – 26 вибухів.
За даними ОВА, окупанти вдарили з міномета по Шалигинській громаді - 11 вибухів, і по Хотінській - 5 вибухів. Внаслідок обстрілу в Хотінській громаді пошкоджено два домогосподарства.
 

Теги: #україна #обстріли #сумська_область

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