Внаслідок ворожих обстрілів на Сумщині зафіксовано 139 вибухів за день



Внаслідок ворожих обстрілів на Сумщині протягом дня зафіксовано 21 обстріл та 139 вибухів, під вогнем опинилися 14 населених пунктів, повідомили в обласній військовій адміністрації станом на 21.00 неділі.

«Протягом дня ворогом було здійснено 21 обстріл. Зафіксовано 139 вибухів. Обстріляно 14 населених пунктів у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській, Середино-Будській, Шалигинській, Есманській, Новослобідській», - йдеться у зведенні, опублікованому в Телеграм-каналі.

Зокрема, повідомляє ОВА, внаслідок мінометних та артилерійських обстрілів у Краснопільській громаді було 34 вибухи, у Білопільській – 17. У Середино-Будській громаді зафіксовано 20 вибухів, внаслідок влучень там пошкоджено господарську споруду, паркан, мопед.

Крім того, в Есманській громаді було 26 вибухів від мінометних та артобстрілів, а також 5 кулеметних черг із боку супротивника.

Ворог також обстріляв із мінометів та гранатометів Новослобідську громаду – 26 вибухів.

За даними ОВА, окупанти вдарили з міномета по Шалигинській громаді - 11 вибухів, і по Хотінській - 5 вибухів. Внаслідок обстрілу в Хотінській громаді пошкоджено два домогосподарства.

