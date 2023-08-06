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21:19 06.08.2023

Єрмак очікує початку переговорів зі США, Францією, Німеччиною та Великою Британією про гарантії безпеки

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Єрмак очікує початку переговорів зі США, Францією, Німеччиною та Великою Британією про гарантії безпеки

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів у Джидді (Саудівська Аравія) зустріч із радниками лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини та США, на якій висловив очікування початку переговорів про двосторонні гарантії безпеки України.

"Андрій Єрмак висловив очікування розпочати найближчим часом переговори щодо двосторонніх угод про гарантії безпеки для України для розвитку ухваленої у Вільнюсі 12 липня Спільної декларації "Групи семи" щодо підтримки нашої держави", - ідеться в повідомленні пресслужби президента в неділю.

У зустрічі взяли участь радник прем'єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу, радник Федерального канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнс Плетнер, дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн і радник із питань національної безпеки президента США Джейк Салліван.

 

 

Теги: #безпека #британія #німеччина #франція

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