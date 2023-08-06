Події

18:59 06.08.2023

Польський оператор PERN підтвердив, що пошкоджено одну з ниток західної ділянки нафтопроводу "Дружба"

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Польський оператор PERN підтвердив, що пошкоджено одну з ниток західної ділянки нафтопроводу "Дружба"

Польський трубопровідний оператор PERN у неділю повідомив про пошкодження однієї з ниток західної ділянки нафтопроводу "Дружба", відновлення прокачування очікується у вівторок.

"Служби PERN досягли пошкодженої ділянки однієї з ниток західної ділянки трубопроводу "Дружба" в гміні Ходеч. Це магістраль, яка транспортує сиру нафту морських поставок на захід. Наразі тривають ремонтні роботи на нафтопроводі. Очікуваний час відновлення прокачування - ранок вівторка", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що "на місці події продовжують працювати всі служби PERN, до робіт також залучено Державну протипожежну службу та Добровільну пожежну дружину. Також присутня спеціалізована компанія, яка відзавтра опікуватиметься рекультивацією ділянки, щоб повернути її до початкового стану".

"Від початку заходу працює і контролює всю роботу кризова команда PERN, призначена відповідно до процедур антикризового управління", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що одна з двох гілок нафтопроводу "Дружба" в напрямку Німеччини була відключена в неділю через витік на ділянці в Польщі. Друга гілка нафтопроводу функціонує без змін.

Теги: #польща #пошкодження #нафтопровід

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