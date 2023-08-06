Події

15:27 06.08.2023

У День Повітряних сил Зеленський оглянув зразки військової авіації, що перебувають на озброєнні

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Президент України Володимир Зеленський у День Повітряних сил Збройних сил України оглянув сучасні зразки зброї та військової техніки, які перебувають на озброєнні українських захисників неба, поспілкувався з військовими, а також узяв участь у погашенні поштового набору "Винищувачі зла".

Як повідомляється на сайті президента, глава держави заслухав доповідь про роботу та можливості комплексів Patriot і IRIS-T, які Україна отримала від партнерів.

Зеленський оглянув штурмовик Су-25, бомбардувальник Су-24М, винищувачі Су-27 і МіГ-29 із ракетами, які вони застосовують. Як зазначив командувач Повітряних сил Микола Олещук, ці літаки були модернізовані для використання озброєння, що надається партнерами, зокрема ракет класу "повітря - поверхня" ZUNI, ракет Storm Shadow, протирадіолокаційних ракет AGM HARM.

Президенту також продемонстрували роботу переданого Україні Чехією симулятора з підготовки пілотів до роботи на літаках західного зразка F-16.

Військовослужбовці Повітряних сил під час спілкування з главою держави представили йому шолом пілота як символ віри в те, що найближчим часом Україна отримає від партнерів винищувачі F-16. Президент оцінив такий подарунок і наголосив, що працюватиме для отримання Україною винищувачів.

Крім того, Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Повітряних сил Микола Олещук взяли участь у погашенні поштової марки та конверта "Винищувачі зла", які "Укрпошта" випустила до Дня Повітряних Сил.

Теги: #техніка #пс_зсу

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