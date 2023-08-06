Щонайменше половина з 30 тис. російських десантників, перекинутих в Україну 2022 року, загинули або поранені - британська розвідка

Щонайменше 50% із 30 тис. військовослужбовців російських десантних військ, які були перекинуті в Україну 2022 року, були вбиті або поранені, повідомляють у британській розвідці.

"Щорічне святкування Дня Повітряно-десантних військ (ПДВ) Росії 2 серпня 2023 року було затьмарене явно несанкціонованим розкриттям масштабів втрат, яких зазнали елітні війська в Україні", - ідеться у повідомленні, опублікованому в твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в неділю вранці.

Зазначається, що головнокомандувач ПДВ РФ Михайло Теплинський у своєму зверненні до Дня десантника повідомив, що 8500 військовослужбовців цих військ дістали поранення, але "потім повернулися в стрій або взагалі відмовилися залишати передову".

Цей відеозапис було швидко видалено з офіційних каналів Міноборони країни-агресора. Крім цього, головнокомандувач ПДВ не прокоментував, скільки десантників загинуло або були важко поранені.