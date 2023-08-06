Унаслідок вечірнього ворожого авіаудару по селу на Харківщині загинули дві людини, чотири поранені

Російські окупаційні війська в суботу ввечері завдали удару керованою авіабомбою по нежитловому приміщенню в с. Кругляківка Куп'янського району Харківської області, є жертви й потерпілі, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, загинули 2 чоловіків, ще 4 отримали поранення. Деталі з'ясовуються", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

Унаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено будинки та господарські будівлі, приміщення фермерського господарства. 55-річний чоловік отримав осколкове поранення і був госпіталізований. У с. Чернещина Ізюмського району обстрілом пошкоджено приватні будинки. Унаслідок обстрілів у с. Подоли Куп'янського району сталася лісова пожежа. У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено будівлю м'ясокомбінату. У с. Тимофіївка Богодухівського району ворог обстріляв будівлі перепелиної ферми.