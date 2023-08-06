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07:50 06.08.2023

РФ застосувала 70 повітряних цілей для нічної атаки по українських територіях, ППО ліквідувала 30 ракет і 27 БПЛА

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РФ застосувала 70 повітряних цілей для нічної атаки по українських територіях, ППО ліквідувала 30 ракет і 27 БПЛА

Російські окупаційні війська в ніч на неділю застосували 70 повітряних цілей для атак по українських територіях, ППО ліквідувала 30 ракет і 27 БПЛА, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

"Загалом за кілька хвиль атак із вечора 5-го до ранку 6-го серпня противник застосував 70 засобів повітряного нападу. Також ППО знищила 13 крилатих ракет "Калібр", 17 крилатих ракет Х-101/Х-555, 27 ударних БПЛА "Shahed-136/131", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 6 серпня ворог атакував ударними БПЛА "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку, крилатими ракетами "Калібр" - з акваторії Чорного моря і крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Каспію.

За другу хвилю ворожої атаки ППО знищила 5 із 6 ракет "Калібр" і 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування 101/Х555.

А в першій хвилі атаки ввечері 5 серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування "Калібр" і три аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал".

"12 із 14 "Калібрів" були знищені протиповітряною обороною. Що стосується "Кинджалів", інформацію не оприлюднюємо", - наголосили у відомстві.

 

 

 

Теги: #ліквідація #цілі #пс_зсу

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