Рятувальники ліквідували пожежу у складській будівлі в Оболонському р-ні

Рятувальники в суботу ліквідували пожежу на площі 100 кв. м. у складській будівлі в Оболонському районі, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"5 серпня о 14:51 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вул. Бережанській, 9 в Оболонському районі столиці. О 15:27 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м, а о 15:37 – ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце виклику було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Після прибуття на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла в одноповерховій складській будівлі.