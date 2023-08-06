Події

01:31 06.08.2023

Рятувальники ліквідували пожежу у складській будівлі в Оболонському р-ні

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Рятувальники в суботу ліквідували пожежу на площі 100 кв. м. у складській будівлі в Оболонському районі, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

"5 серпня о 14:51 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вул. Бережанській, 9 в Оболонському районі столиці. О 15:27 пожежу локалізовано на площі 100 кв. м, а о 15:37 – ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце виклику було направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Після прибуття на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла в одноповерховій складській будівлі. 

 

Теги: #україна #київ #пожежа #ліквідація

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