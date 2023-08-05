Зеленський подякував СБУ і ВМС, які "привчають Росію до втрат"

Президент України Володимир Зеленський подякував Службі безпеки України, Військово-морським силам і кожному воїну, які "відновлюють справедливість і привчають Росію до втрат".

"Україна в цій війні переможе, світ у цій війні переможе, правда в цій війні переможе", - сказав він у відеозверненні в суботу.

Зеленський зазначив, що "сьогодні відбувся черговий російський ракетний наліт проти нашої держави. "Кинджали", "Калібри" били по Мотор-Січі, по нашій Хмельниччині. Частину ракет збито", - сказав він.

"Але скільки б не було таких російських атак, все одно вони ворогові нічого не дадуть", - наголосив він.