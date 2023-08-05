Події

20:43 05.08.2023

Український національний прапор буде символом відновлення - Зеленський перед початком благодійного матчу Game4Ukraine

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Український національний прапор буде символом відновлення - Зеленський перед початком благодійного матчу Game4Ukraine

Президент України Володимир Зеленський виступив перед початком благодійного матчу Game4Ukraine, що проходить у п'ятницю в Лондоні з ініціативи українських футболістів Андрія Шевченка та Олександра Зінченка.

"Футбол - це сила, яка об'єднує людей. І сьогодні ми побачимо світ єдиним. Об'єднаним командою Шевченка і командою Зінченка", - сказав він, виступаючи за допомогою відеозв'язку на стадіоні "Stampford Bridge".

"Синя і жовта команди, що представляють наш національний прапор. Один із наймогутніших символів свободи, які коли-небудь знали люди. І ми робимо його символом відновлення", - сказав також Зеленський.

Зеленський подякував "Великій Британії за всю підтримку, усім, хто приєднався до нас в одній команді United 24, щоб допомогти відстояти свободу і просто відновити нормальне життя".

Гра проходить під патронатом благодійної платформи UNITED24, послами якої є Андрій та Олександр.

Головна мета матчу - збір коштів на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області. Навчальний заклад було зруйновано в березні 2022 року російськими окупантами. Саме на цю місію піде виручка з гри.

 

 

Теги: #символ #відновлення

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