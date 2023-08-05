Окупанти атакували ракетами околиці Запоріжжя, уточнюються наслідки
Російські окупаційні війська в суботу ввечері атакували ракетами околиці Запоріжжя, уточнюються наслідки, повідомив глава ОВА Юрій Малашко.
"Ворог здійснив чергову атаку по обласному центру. Завдано ракетного удару по околицях міста", - написав він у телеграм-каналі.
За його словами, фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією загоряння.
"Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань ще встановлюються", - додав Малашко.