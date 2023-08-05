Події

19:56 05.08.2023

Окупанти атакували ракетами околиці Запоріжжя, уточнюються наслідки

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Окупанти атакували ракетами околиці Запоріжжя, уточнюються наслідки

Російські окупаційні війська в суботу ввечері атакували ракетами околиці Запоріжжя, уточнюються наслідки, повідомив глава ОВА Юрій Малашко.

"Ворог здійснив чергову атаку по обласному центру. Завдано ракетного удару по околицях міста", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією загоряння.

"Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань ще встановлюються", - додав Малашко.

 

 

 

Теги: #атака #центр #запорізька

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