Окупанти атакували ракетами околиці Запоріжжя, уточнюються наслідки

Російські окупаційні війська в суботу ввечері атакували ракетами околиці Запоріжжя, уточнюються наслідки, повідомив глава ОВА Юрій Малашко.

"Ворог здійснив чергову атаку по обласному центру. Завдано ракетного удару по околицях міста", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією загоряння.

"Інформація про постраждалих не надходила. Наслідки руйнувань ще встановлюються", - додав Малашко.