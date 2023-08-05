Фосфорними снарядами і "Градами" росіяни вночі обстріляли Невське - ОВА

Російські війська в п'ятницю ввечері обстріляли фосфорно-магнієвими боєприпасами село Невське Луганської області, де залишаються кілька десятків мирних жителів, повідомив голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Учора ввечері, після 21:30, окупанти 12 разів ударили по селу фосфорно-магнієвими боєприпасами. Зараз ми уточнюємо обсяг завданих руйнувань", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

За його даними, "після опівночі ворог почав цинічно бити по Невському, де ще залишаються десятки людей, з реактивних систем залпового вогню. Загарбники зруйнували один житловий будинок і пошкодили ферму по сусідству. Там спалахнула пожежа, загинула худоба. Зараз загоряння ліквідовано".