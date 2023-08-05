У дев'яти населених пунктах Донецької області буде проведено примусову евакуацію дітей - Мінреінтеграції

У дев'яти населених пунктах Донецької області буде проведено примусову евакуацію - з районів масованих обстрілів планується вивезти 130 дітей, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Ще в дев'яти населених пунктах Донеччини оголошено примусову евакуацію дітей. Відповідне звернення Донецької ОВА було розглянуто на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану", - повідомляють у телеграм-каналі Мінреінтеграції в суботу вранці.

"Учасники одностайно проголосували за проведення примусової евакуації дітей ще з дев'яти населених пунктів Донецької області, які розташовані поблизу районів ведення бойових дій. Йдеться про Ямполе, Зарічне, Торське, Опишуватку, Никонорівку, Малинівку, Тихонівку, Васютинське та Рай-Олександрівку. Через складну безпекову ситуацію та ворожі обстріли звідти будуть примусово евакуйовані 130 дітей".

Як повідомляється, штаб також розглянув питання про стан евакуації цивільного населення із Сумської області. "Наразі з 5-кілометрової небезпечної зони там уже евакуйовано 1718 осіб, зокрема 228 дітей. У 21 населеному пункті людей не залишилося. Евакуаційні заходи тривають", - інформує Мінреінтеграції.