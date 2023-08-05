Глава СБУ: Будь-яка "бавовна", що відбувається з кораблями РФ або Кримським мостом, - абсолютно логічний крок щодо ворога

Голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк вважає будь-яка "бавовна", що відбуваються з російськими військовими кораблями або Кримським мостом, "є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога", - повідомляє спецслужба.

"Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того - такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в суботу вранці.

"Тож, якщо росіяни хочуть, аби "бавовна" припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю - покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них, тому що ми стовідсотково переможемо ворога в цій війні", - заявив Малюк.

Як повідомлялося, в ніч на суботу СБУ спільно з Військово-морськими силами (ВМС) провела спецоперацію, унаслідок якої було підірвано великий нафтовий танкер РФ SIG, що транспортував паливо для російських військ. Спецоперацію здійснювали за допомогою надводного дрона, що несе 450 кг тротилу.