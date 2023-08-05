Події

07:49 05.08.2023

monobank обмежив транзакції з Африкою

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monobank обмежив транзакції з Африкою

Віртуальний monobank збереже можливість транзакцій без присутності картки лише в трьох країнах Африки: ПАР, Єгипті та Марокко, повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"У зв'язку з підвищеним ризиком фрода і для посилення боротьби з незаконним гральним трафіком ми закриваємо всі транзакції без присутності картки в Африці, за винятком ПАР, Єгипту і Марокко", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

Згідно з даними monobank на його сайті, наразі він обслуговує 7,439 млн клієнтів.

 

 

 

Теги: #африка #шахрайство #monobank

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