5 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 528 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 528 RUSSIAN AGRESSION

5 серпня відзначають Міжнародний день світлофора і Всесвітній день устриць. День близнюків. Міжнародний день алопеції.

У США - День Колорадо.

Православна церква вшановує пам'ять святих Трохима, Теофіла і з ними тринадцяти мучеників; Почаївської ікони Божої матері.

Міжнародний день світлофора

Міжнародний день світлофора відзначають 5 серпня на честь події, що сталася 1914 року. Цього дня в американському місті Клівленді з'явився перший попередник сучасних пристроїв. Він мав червоний і зелений ліхтарі, а під час перемикання світла видавав звуковий сигнал.

А перший світлофор винайшов британець Джей Найт у 19 столітті. Цей апарат було встановлено біля будівлі парламенту в Лондоні 1868 року. Через три роки його ліхтар вибухнув і поранив поліцейського. Після цього про світлофор забули майже на 50 років - до 1910 року, коли було розроблено і запатентовано перший автоматичний світлофорний пристрій з ліхтарями двох кольорів.

Триколірні світлофори, схожі на сучасні, вперше побачили жителі Детройта і Нью-Йорка 1920 року. Згодом пристрої стали популярними в різних містах Америки та Європи.

Цього дня:

1924 - У Туреччині заборонено багатоженство;

1963 - Міністри закордонних справ Великої Британії, СРСР і США підписали договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою;

1965 - Розпочалася війна між Індією та Пакистаном;

1967 - Випущено перший альбом гурту "Pink Floyd";

1991 - Сергій Бубка встановив світовий рекорд, стрибнувши з жердиною на 6 м 10 см;

2022 - Засновано Відзнаку Президента України "За оборону України".

Церковне свято

У церковному календарі цей день позначений як дата вшанування пам'яті святих Трохима, Теофіла і з ними тринадцяти мучеників, які постраждали під час гонінь на християн за часів імператора Діоклетіана (кінець 3 - початок 4 століття). Коли чоловіків привели на суд, вони відмовилися принести жертву язичницьким ідолам і відректися від християнства. Мучеників довго катували, а потім, перебивши їм гомілки, кинули у вогонь, звідки вони вийшли на своїх ногах і абсолютно неушкодженими. Зневірившись зламати волю християн, язичники їх обезголовили.

Іменини: Андрій, Анна, Віталій, Михайло, Трохим, Федір.