В акваторію Чорного моря виведен один ракетоносій із залпом до шести "Калібрів" – ОК "Південь"

Стратегічна авіація російських окупантів не активна, у Чорному морі є один ракетоносій із залпом до шести крилатих ракет типу "Калібр", повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров становище в ніч на суботу.

Він також додав, що інформація про запуск ударних БПЛА перевіряється. Попередньо, акустично виявлено невстановлені БПЛА у межах Запорізької області.

"На аеродромі "Енгельс" розміщено 2 борти Ту-95мс, споряджені 8 ракетами Х-101/555 загалом… на аеродромі "Моздок" розміщено 3 борти Ту-22м3, споряджені 3 ракетами Х-22 в цілому… на аеродромі "Шайковка" розміщено 5 бортів Ту-22м3, споряджені 6 ракетами Х-22 загалом", - поінформував Назаров.

Спікер ОК "Південь" зазначив, що ворог посилив розвідувальні заходи, зокрема, було зроблено космічні знімки портової та енергетичної інфраструктури України.

"Ситуація може змінитись протягом ночі, прислухатися до сигналів повітряної тривоги", - підсумував він.

