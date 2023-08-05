Події

00:48 05.08.2023

В акваторію Чорного моря виведен один ракетоносій із залпом до шести "Калібрів" – ОК "Південь"

1 хв читати
В акваторію Чорного моря виведен один ракетоносій із залпом до шести "Калібрів" – ОК "Південь"

Стратегічна авіація російських окупантів не активна, у Чорному морі є один ракетоносій із залпом до шести крилатих ракет типу "Калібр", повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров становище в ніч на суботу.
Він також додав, що інформація про запуск ударних БПЛА перевіряється. Попередньо, акустично виявлено невстановлені БПЛА у межах Запорізької області.
"На аеродромі "Енгельс" розміщено 2 борти Ту-95мс, споряджені 8 ракетами Х-101/555 загалом… на аеродромі "Моздок" розміщено 3 борти Ту-22м3, споряджені 3 ракетами Х-22 в цілому… на аеродромі "Шайковка" розміщено 5 бортів Ту-22м3, споряджені 6 ракетами Х-22 загалом", - поінформував Назаров.
Спікер ОК "Південь" зазначив, що ворог посилив розвідувальні заходи, зокрема, було зроблено космічні знімки портової та енергетичної інфраструктури України.
"Ситуація може змінитись протягом ночі, прислухатися до сигналів повітряної тривоги", - підсумував він.
 

Теги: #рф #україна #ситуація #авіація #ракетоносії

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:36 04.08.2023
Зеленський: Ми глибоко співчуваємо суспільству Грузії через стихійне лихо

Зеленський: Ми глибоко співчуваємо суспільству Грузії через стихійне лихо

23:21 04.08.2023
Німеччина передала Україні п'ять мобільних розвідсистем SurveilSPIRE в рамках нового пакету військової допомоги

Німеччина передала Україні п'ять мобільних розвідсистем SurveilSPIRE в рамках нового пакету військової допомоги

21:24 04.08.2023
Окупанти атакували центр Берислава, одна людина дістала важкі поранення

Окупанти атакували центр Берислава, одна людина дістала важкі поранення

20:44 04.08.2023
У США стало менше громадян, які вважають за необхідне зробити більше для допомоги Україні у війні проти РФ

У США стало менше громадян, які вважають за необхідне зробити більше для допомоги Україні у війні проти РФ

10:15 04.08.2023
СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська - пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорский горняк" - джерело у спецслужбі

СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська - пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорский горняк" - джерело у спецслужбі

09:01 04.08.2023
Російські окупанти зазнають суттєвих втрат на сході України і не мають жодного успіху

Російські окупанти зазнають суттєвих втрат на сході України і не мають жодного успіху

04:57 04.08.2023
Командування ЗСУ задіяло нові резерви для просування на півдні України

Командування ЗСУ задіяло нові резерви для просування на півдні України

03:57 04.08.2023
ЗСУ чекають тяжкі бої через посилену оборону російських військ - Пентагон

ЗСУ чекають тяжкі бої через посилену оборону російських військ - Пентагон

02:35 04.08.2023
Учасники переговорів у Саудівській Аравії обговорять способи реалізації української Формули миру

Учасники переговорів у Саудівській Аравії обговорять способи реалізації української Формули миру

01:34 04.08.2023
Нацбанк оцінює зростання ВВП України у II кв.-2023 у 18,1% та очікує його уповільнення у III кв.-2023 до 4,6%

Нацбанк оцінює зростання ВВП України у II кв.-2023 у 18,1% та очікує його уповільнення у III кв.-2023 до 4,6%

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми вдячні СБУ за повернення війни державі-агресору

Зеленський вважає дуже важливою участь країн Глобального Півдня на зустрічі в Джидді

Кулеба про участь Китаю в зустрічі щодо Формули миру в Джидді: Це суперпрорив

Обсяг відновлювальних робіт на ТЕЦ і ТЕС після ударів РФ менше 2% від обсягу пошкоджень - глава НКРЕКП

Чотирьох посадовців ДСНС, підозрюваних у справі про авіакатастрофу в Броварах, узято під варту, начальника служби безпеки польотів - під домашній арешт

ОСТАННЄ

Єрмак висловив співчуття грузинському народу через стихійне лихо в Шові

Нардепи пропонують призупинити на час війни бюджетні видатки на ремонт доріг і стадіонів, чартерні рейси, утримання держдач і зйомки серіалів

Правоохоронці викрили нелегальну діяльність call-центру в Подільському районі Києва

Раді пропонують штрафувати до 34 тис. грн і позбавляти прав до півроку за гучну їзду

МВС скоро оприлюднить результати перевірок у ДСНС, будуть зміни

Судді Приморського райсуду Одеси повідомлено про підозру в замаху на надання хабара

Сили оборони України завдали за добу 9 ударів по місцях скупчення окупантів

Кабмін дозволив роботу мобільних аптек у селах і на прифронтових територіях

Окупанти завдали 39 авіаударів по Україні за добу

Сили оборони наступають на півдні і стримують окупантів на сході України, за добу було 30 бойових зіткнень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА